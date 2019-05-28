Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın kabulü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Bozkır, makamında gerçekleşen görüşmede, Türk-Kırgız ilişkilerinin önemine değindi. Bozkır, Türkiye ve Kırgızistan Meclis başkanları ile Dışişleri Komisyon başkanları düzeyinde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin, her iki ülkenin ilişkilerine katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Ömüraliyev de Türkiye'nin, ülkesi için tarihi ve stratejik bir ortak olduğunu vurguladı.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

