Dışişleri: Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz."

