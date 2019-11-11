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Dışişleri: Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 15:56 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz."

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