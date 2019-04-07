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Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

SEÇİM HABERLERİ  | 07.04.2019 09:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy yaptığı açıklamada, Timmermans'ın çağrısına tepki göstererek "Avrupa Birliği yetkililerinin henüz bazı yerlerde resmi sonuçlar açıklanmadığı halde buralardaki sonuçların tanınması yönünde yaptığı çağrılar talihsiz bir gaf olarak kayıtlara geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan açıklamanın tam metni ise şöyle;

"AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans’ın 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan ifadeleri hayal kırıklığı ve şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Türk halkı 31 Mart’ta bir kez daha Avrupa ülkelerinde nadir görülen bir katılım oranıyla sandığa gitmiş ve demokrasiye bağlılığını bir kez daha tescil etmiştir. Milletimizin sandıkta verdiği mesaj Türkiye’de istikrar ve güven ortamının devamına olan inanç ve desteğinin yansımasıdır. Buna rağmen, Avrupa Birliği yetkililerinin henüz bazı yerlerde resmi sonuçlar açıklanmadığı halde buralardaki sonuçların tanınması yönünde yaptığı çağrılar talihsiz bir gaf olarak kayıtlara geçmiştir. Hukuki çerçevede ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu nezdinde yapılan itiraz ve başvuruların sonucunu beklemek hukuka saygının bir gereğidir. Bu nedenle sözkonusu ifadeler, demokratik ve hukuki değerlere bağlılık anlamında son dönemde daha da fazla sorgulanmakta olan AB’nin çifte standartlarının başka bir örneğini oluşturmuştur.

Türkiye reform kararlılığını samimiyetle ve aynı sağlam iradeyle sürdürmektedir. Milletimizin demokrasiye olan bağlılığı 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha tescillenmiş olup, reform kararlılığımız ortadayken Avrupa Birliği yetkililerinin hukuki sürece saygı göstermeksizin keyfi ve aceleci açıklamaları büyük bir talihsizlik olmuştur. AB yetkililerini siyasi heves ve tercihleri uğruna Avrupa Birliği’nin temsil ettiği demokratik ve hukuki değerleri aşındırmamaya davet ediyoruz."

TIMMERMANS NE DEMİŞTİ?

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, yerel seçimlerin ardından yaşanan tartışmalar nedeniyle Hükümete demokratik ilkeleri izleme çağrısı yapmış, "Türkiye geçen yıllarda büyük bir hızla Avrupa değerlerinden uzaklaştı. Bu durumun AK Parti'nin yerel seçim sonuçlarına saygı göstermemesi nedeniyle daha da kötüleşmemesini umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Hami Aksoy AB 31 Mart seçim seçim sonuçları

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