Dışişleri'nden ABD'nin '2020 İnsan Ticareti Raporu'na tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılı İnsan Ticareti Raporu’nda ülkemizin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığı teyit edilmektedir. Buna karşın, Türkiye’nin bir üst kategoriye çıkarılmamış olması hayal kırıklığı yaratmıştır. Türkiye, 4 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmakta ve bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle her yıl daha fazla oranda artan göç yükünü omuzlamaktadır. Buna rağmen, Türkiye, insan ticaretiyle kararlı bir şekilde mücadele etmektedir. Bu çerçevede, taraf olduğu sözleşmeleri ve ilgili kanunları yetişmiş kadrolarıyla uygulamaya, toplumda bu konuda farkındalık yaratmaya, mağdurları etkin bir şekilde tespit etmeye ve korumaya, suçluları adalet önüne çıkarmaya, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine devam etmektedir" denildi.

'KASITLI DEĞİLSE BÜYÜK EKSİKLİK'

Açıklamada, rapordaki bulguların terör örgütü PKK/YPG’nin çocuk kaçırma dahil işlediği suçlarla terör ve suç örgütü olduğunu açıkça ortaya koyduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: