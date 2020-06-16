Dışişleri'nden Arap Ligi Genel Sekreterinin Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin ifadelerine tepki

Aksoy, Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit'in, Türkiye'nin Pençe-Kartal Operasyonu'na dair ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"VERİLEN TEPKİYİ REDDEDİYORUZ"

AA'nın haberine göre Sözcü Aksoy, "Gheit tarafından, Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal Operasyonu'na verilen tepkiyi reddediyoruz." ifadesine yer verdi.

"İBRET VERİCİ"

Ahmed Aboul Gheit'in, sadece Türkiye'yi değil Arap Ligi'nin üyesi Irak'ın egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünün mezalimini görmezden gelmesinin ibret verici olduğunu vurgulayan Hami Aksoy, şunları kaydetti:

"Evvelden beri, PYD/YPG/PKK terör örgütünün etnik temizlik politikasını ve insanlığa karşı işlediği suçları görmezden gelen Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit'i, terörizmle mücadele konusunda ilkeli ve tutarlı bir söylem benimsemeye davet ediyoruz."

ARAP BİRLİĞİ NE DEMİŞTİ?

Arap Birliği Genel Sekreterliği basın dairesinden, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü askeri operasyona ilişkin açıklama yapılmıştı.