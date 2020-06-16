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Dışişleri'nden Arap Ligi Genel Sekreterinin Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin ifadelerine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 19:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit'in, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin ifadelerine tepki göstererek, "Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal Operasyonu'na verilen tepkiyi reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden Arap Ligi Genel Sekreterinin Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin ifadelerine tepki

Aksoy, Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit'in, Türkiye'nin Pençe-Kartal Operasyonu'na dair ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

"VERİLEN TEPKİYİ REDDEDİYORUZ"

AA'nın haberine göre Sözcü Aksoy, "Gheit tarafından, Irak'ta yuvalandığı yerlerden yıllardır ülkemize yönelik hain terör eylemleri düzenleyen PKK'ya değil de bu terör örgütüne karşı 14 Haziran gecesi icra edilen 'Pençe-Kartal Operasyonu'na verilen tepkiyi reddediyoruz." ifadesine yer verdi.

"İBRET VERİCİ"

Ahmed Aboul Gheit'in, sadece Türkiye'yi değil Arap Ligi'nin üyesi Irak'ın egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünün mezalimini görmezden gelmesinin ibret verici olduğunu vurgulayan Hami Aksoy, şunları kaydetti:

"Evvelden beri, PYD/YPG/PKK terör örgütünün etnik temizlik politikasını ve insanlığa karşı işlediği suçları görmezden gelen Arap Ligi Genel Sekreteri Gheit'i, terörizmle mücadele konusunda ilkeli ve tutarlı bir söylem benimsemeye davet ediyoruz."

ARAP BİRLİĞİ NE DEMİŞTİ?

Arap Birliği Genel Sekreterliği basın dairesinden, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yürüttüğü askeri operasyona ilişkin açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, "Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye’nin PKK unsurlarını takip etme bahanesiyle Kuzey Irak’ta yürüttüğü askeri operasyonu kınadı ve Türk askeri işgalinin Irak’ın egemenliğine yapılan bir ihlal olduğunu teyit etti." ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye’nin operasyonu Bağdat’taki yönetimle koordine etmeden gerçekleştirdiği iddia edilen açıklamada; Türkiye'nin, bu şekilde ‘uluslararası hukuku ve eşit derecede komşu Arap ülkeleriyle olan ilişkileri küçümsediğini' ortaya koyduğu iddia edilmişti.

Açıklamada, "Türkiye'nin hem Suriye hem de Libya ve Irak olmak üzere Arap ülkelerine yönelik askeri müdahalesi, tüm Arap ülkelerinde endişelere, inkara ve kınamalara yol açıyor ve Türkiye'nin yayılmacı hırslarını yansıtıyor." denilmişti.

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