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Dışişleri'nden Beyrut'taki olaylara ilişkin açıklama

14.10.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmasına ilişkin, "Benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden Beyrut'taki olaylara ilişkin açıklama

Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta bugün düzenlenen protesto gösterisi sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından göstericilerin üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

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İTİDAL ÇAĞRISI

Açıklamada, "Bu vahim hadisenin sorumlularının bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmalarını temenni ediyor, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan ordusu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı ancak başkent sokaklarında korkulu anlar sürüyor.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etmişti. (AA)

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Dışişleri Bakanlığı Beyrut Lübnan Türkiye
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