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Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan görüşmeleri açıklaması

03.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığından, Ermenistan ile yapılan diplomatik görüşmelerle ilgili açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinde süreci ön koşulsuz sürdürme uzlaşısı tekrarlandı" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Dışişleri'nden Ermenistan görüşmeleri açıklaması

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesinin bugün Viyana'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

"SÜREÇ ÖNKOŞULSUZ SÜRÜYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan üçüncü görüşmelerini bugün Viyana'da gerçekleştirmişlerdir. Özel Temsilciler, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit etmişlerdir. Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır. Özel Temsilciler, süreci ön koşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Ermenistan
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