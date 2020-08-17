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Dışişleri'nden Ermenistan'ın Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Hadsizlik ve sorumsuzluk örneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 00:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'ın Sevr Antlaşması hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesinin "yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneği" olduğunu bildirdi.

Dışişleri'nden Ermenistan'ın Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Hadsizlik ve sorumsuzluk örneği

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'ın Doğu Akdeniz açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Doğu Akdeniz hakkında görüş serdetmeye yeltenen Ermenistan'ın, dünya coğrafyası ve kendisinin bu coğrafyadaki yerine dair temel yanılgı içinde olduğunu gördüklerini belirten Aksoy, burada mevzubahis olanın Sevan Gölü değil, Doğu Akdeniz olduğunun altını çizdi.

"HADSİZLİK VE SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ"

Aksoy, "Ermenistan'ın Sevr hakkındaki provokatif açıklamasının ardından, bu kez de Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi yeni bir hadsizlik ve sorumsuzluk örneğidir." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ULUSLARARASI HUKUKTAN KAYNAKLANAN HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEK"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'dan sonra, herhangi bir denize kıyısı olmayan Ermenistan'ın da kendini bölgede söz hakkı sahibi sanması, Türkiye'ye karşı kurulmaya çalışılan sinsi ittifakın boyutlarını gözler önüne serdiğine işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Her ne olursa olsun, Türkiye Doğu Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Bunu engellemeye hiçbir şer ittifakının gücü yetmez. Aksini düşünenler tarihten ders almamış demektir. Bu vesileyle tüm imkanlarımızla kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu da hatırlatmak isteriz."

ERMENİSTAN NE DEMİŞTİ?

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin yasa dışı ve kışkırtıcı eylemleri sonucu Ege Denizi ve Doğu Akdeniz bölgesindeki son gelişmeleri ve askeri deniz seferberliğini dikkatle izliyoruz. Doğu Akdeniz’deki bu istikrarsızlaştırıcı tutum, Türkiye'nin komşu bölgelerde tutarlı bir şekilde sürdürdüğü saldırgan ve yayılmacı politikalarını gösteriyor” ifadelerine yer verilmişti.

(AA)

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