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Dışişleri'nden flaş Kırgızistan açıklaması! 'Derin endişe duyuyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 17:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'nca, Kırgızistan'da düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyulduğu bildirildi.

Dışişleri'nden flaş Kırgızistan açıklaması! 'Derin endişe duyuyoruz'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan’da 4 Ekim'de düzenlenen Parlamento seçimlerinin ardından meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyuyoruz. Bu gelişmelerin tırmanmasının önlenmesi ve seçimlere ilişkin görüş ve tutum farklılıklarının anayasal düzen içinde toplumsal uzlaşı ve sağduyu ile suhuletle çözüme bağlanması en halisane temennimizdir. Kırgızistan’ın bu olayları kendi halkının sağduyusu ve dayanışması sayesinde suhuletle çözecek siyasi olgunluğa sahip bulunduğundan şüphe duymuyoruz. Dost ve kardeş Kırgız halkının ve tüm siyasi grupların bu hassas dönemde, Kırgızistan’ın huzur ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğine inancımız tamdır" denildi.

DHA

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