Dışişleri’nden İsrail’in seyahat uyarısına yanıt

İsrail’den dün yapılan Türkiye’ye seyahat uyarısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada,

son günlerde bazı ülkelerin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınladıklarının görüldüğünü kaydetti.

Bilgiç açıklamasında, şunları ifade etti:

“Sözkonusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır.”

Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınırötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğünü dile getiren Bilgiç, “Terörle mücadelede elde edilen başarılı sonuçlar açıkça görülmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid dün, İstanbul'u ziyaret eden İsrailliler’in “mümkün olan en kısa sürede” Türkiye’den ayrılmaları gerektiğini söylemişti. Lapid, İsrailliler’in İstanbul’a gitmemeleri gerektiğini de dile getirmişti.

İsrail medyası, geçen ay Türkiye ve İsrail’in birlikte çalışarak, İstanbul’da İran kaynaklı bir terör saldırısını engellediğini dün duyurmuştu. Lapid’in açıklamaları, bu haberler sonrasında gelmişti.

