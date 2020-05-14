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Dışişleri'nden 'yardım uçağına izin verilmedi' iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 22:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) insani yardım taşıyan uçağa Türkiye'nin izin vermediği iddialarına ilişkin, "Söz konusu uçuş için zamanında başvuru yapılmış olsaydı, insani mülahazalarla istisna tanınması mümkün olabilirdi. Nitekim, geçmişte bu tip uçuşlara izin verilmiş, GKRY tescilli uçakların ülkemizdeki bir havaalanına inmesine dahi müsaade edilmiştir" dedi.

Dışişleri'nden 'yardım uçağına izin verilmedi' iddialarına yanıt

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaparak GKRY'ye insani yardım taşıyan uçağa Türkiye'nin izin vermediği iddialarını reddetti. GKRY tescilli uçaklar ile GKRY'ye ve GKRY'den kargo taşıyan uçaklara bilinen politika çerçevesinde Türkiye üzerinden üst uçuş ve havaalanlarına iniş-kalkış izni verilmediğini aktaran Aksoy, "Hasta taşıyan ambulans uçaklar, tahliye uçuşları veya sağlık malzemesi taşıyan uçaklara ise başvurulması halinde, insani mülahazalarla istisna tanınarak olumlu yanıt verilmektedir. Bayrağına bakılmaksızın, buna teknik ve zorunlu iniş talep eden uçaklar da dahildir" ifadelerini kullandı.

'ZAMANINDA BAŞVURU YAPILMADI'

Çin Halk Cumhuriyeti'nden GKRY'ye tıbbi malzeme taşıyan bir uçağa üst uçuş izni verilmediği konusunda basına dün haberler yansıdığını hatırlatan Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'den havalanan uçak, kalkış öncesinde üst uçuş izni başvurusunda bulunmamıştır. Söz konusu uçak ancak Türk hava sahasına geldiğinde Larnaka'ya ineceğini bildirerek üst uçuş izni istemiştir. Bu durumda, Rum Yönetimi ile ilgili uçuşlara yönelik standart kısıtlamalar kapsamında, uçağın hava sahamızı kullanmasına izin verilmemiştir. Zira, istisna tanınmasını teminen eşgüdüm yapılması için gerekli zaman da bulunmamaktaydı. Söz konusu uçuş için zamanında başvuru yapılmış olsaydı, insani mülahazalarla istisna tanınması mümkün olabilirdi. Nitekim, geçmişte bu tip uçuşlara izin verilmiş, GKRY tescilli uçakların ülkemizdeki bir havaalanına inmesine dahi müsaade edilmiştir. Bu uygulamayı bilen GKRY'nin uçağın zamanında başvurmasını sağlamayarak, bilahare ülkemizin bu insani tutumunu suiistimal etmesi, kendi insanlarının çıkarı hilafına belli konuları siyasi amaçla kullanma çabalarının bir tezahürüdür."

(DHA)

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