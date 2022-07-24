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Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Batı Trakya' tepkisi! Sayılarla açıkladı

24.07.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Türk Azınlığa ayrımcılığını rakamlarla gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, Batı Trakya'da ana okulunun bulunmadığını, çocuk sayısının 9'dan az olduğu durumlarda okul açılmadığını, Türkiye'de ise Rum azınlık okulu için 4 çocuğun yeterli olduğunu ifade etti.

Dışişleri'nden Yunanistan'a 'Batı Trakya' tepkisi! Sayılarla açıkladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk Azınlığa yönelik eğitim konusunda yapılan ayrımcılığı rakamlarla açıkladı.

Bilgiç, Twitter'dan "Batı Trakya'da Türk Azınlığa yönelik gerçekler" şeklinde yaptığı paylaşımında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne cevaben, Atina yönetiminin Türk Azınlığa yönelik yürüttüğü ayrımcılığı rakamlarla açıkladı.

Batı Trakya'da ana okulunun bulunmadığını, çocuk sayısının 9'dan az olduğu durumlarda okul açılmadığını, Türkiye'de ise Rum azınlık okulu için 4 çocuğun yeterli olduğunu belirtti.

Batı Trakya'da sadece 2 lisenin bulunduğunu, eğitim kurumlarının binalarının yetersiz ve ders kitaplarının eski olduğunu kaydeden Bilgiç, Türkiye'de 3 bin Rum'a ayrılan öğretmen sayısının, Yunanistan'ın 150 bin Türk'e reva gördüğü öğretmen sayısıyla aynı olduğunu belirtti.

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Sözcü Bilgiç, Yunanistan'ın 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batı Trakya Türk Azınlığa ait 4 ilkokulu daha kapatma kararına yönelik 22 Temmuz'da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yunanistan'ın, her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığa ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almış olmasını kınıyoruz. Son yıllarda tekrarlanan bu son kararla birlikte, azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılmıştır. Böylelikle, Batı Trakya Türk Azınlığa ait ilkokulların 'geçici durdurma' yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan'ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı görülmektedir."

Yunanistan'ı her eğitim-öğretim yılında tekerrür eden azınlık okullarına yönelik ayrımcı politikalarına son vermeye çağıran Bilgiç, "Yunanistan, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen azınlık tarafından sürekli gündeme getirilen yeni azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden gelmekte ve azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını ihlal etmektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan batı trakya
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