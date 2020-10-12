HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri'nden Yunanistan'ın 'Oruç Reis' açıklamalarına tepki

Dışişleri'nden Yunanistan'ın 'Oruç Reis' açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Oruç Reis'in faaliyeti için yayınlanan NAVTEX'e dair asılsız iddiaları öne sürerek itirazlarını yinelediği belirtilerek, "Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin anakarasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez" denildi.

Dışişleri'nden Yunanistan'ın 'Oruç Reis' açıklamalarına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Oruç Reis gemisinin bir ay süren bakım ve onarım işlemlerinin ardından sismik araştırma faaliyetlerine kaldığı yerden bugün devam etmeye başladığı bildirildi.

22 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu faaliyetin tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olduğu belirtildi. Faaliyet alanının Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan anakarasına ise 425 kilometre uzaklıkta olduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk ile bağdaşmayan asılsız iddialar öne sürerek itirazlarını yinelemiştir. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyısı bulunan ülkemizin anakarasına 15 kilometre mesafede faaliyet göstermesine itiraz edilmesi kabul edilemez. Bu itiraz, Sevilla haritası ile vücut bulan, Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı iddialarına dayanmaktadır. Oysa ki Sevilla haritasının hukuken geçersiz olduğu AB ve ABD tarafından da kamuoyuna duyurulmuştur. Yunanistan’ın iddia ettiği üzere Meis adasının 40 bin kilometrekare deniz alanı yaratması ne uluslararası hukukla ne de uluslararası mahkeme kararlarıyla bağdaşmaktadır. Esasen Yunan tarafı da bu taleplerinin maksimalist olduğunu gayet iyi bilmektedir. Yunanistan’dan beklentimiz Sevilla haritası ile vücut bulan, uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını geri çekmesi, Ege ve Akdeniz’de gerginliği artırıcı tatbikat ve askeri faaliyetlerine son vermesi ve başta istikşafi görüşmeler olmak üzere bizimle samimi bir diyalog içine girmesidir."

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Ayşe Karaman davasının gerekçeli kararı açıklandıAyşe Karaman davasının gerekçeli kararı açıklandı
İşte harem güvecinin tarifi...İşte harem güvecinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Kocasının üstünde kucak dansı yaparken göğsü açıldı
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Oğlu canının derdinde, Tayland kralı babası haremiyle otelde!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Adana'da okul önünde hareketli anlar!
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
AKOM uyardı! İstanbullular yarına dikkat
Muhittin Böcek 35 gün sonra uyandırıldı
Muhittin Böcek uyandırıldı
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı
Ayşe Karaman davasının gerekçeli kararı açıklandı
Emekli hemşire 2 gündür kayıp: Hayatından endişe ediyoruz
Emekli hemşire 2 gündür kayıp: Hayatından endişe ediyoruz
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Televizyonun sesini sonuna kadar açıp eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Televizyonun sesini sonuna kadar açıp eşini öldürmüştü! Yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.