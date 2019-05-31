Dışişleri: S- 400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin yöneltilen soruya cevap verdi. Aksoy, Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Rusya'dan S- 400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan, ABD’nin S- 400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F- 35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır" açıklamasında bulundu.

