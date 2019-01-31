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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Japonya’da yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler arasında Türkiye’nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 14:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Japonya’da Nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye’nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır" dedi.Sözcü Aksoy, Japonya’da yabancı kişilerin oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye’nin de yer alması ile ilgili, "Japonya’da Nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye’nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Japonya’da Nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye’nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır" dedi.
Sözcü Aksoy, Japonya’da yabancı kişilerin oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye’nin de yer alması ile ilgili, "Japonya’da Nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye’nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır. Bu durum ülkelerimiz arasındaki köklü ve dostane ilişkiler ile stratejik ortaklık anlayışının ruhunu yansıtmamaktadır. Bu kararın en kısa sürede gözden geçirilerek düzeltileceğine inanıyoruz. Bu konuda Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılarak, duyduğumuz rahatsızlık kendisine iletilmiştir" dedi.

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