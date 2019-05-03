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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "SACEUR’ün komuta devir teslim törenine GKRY’nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan büyük bir gaflettir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, SHAPE karargahında bugün tertiplenen SACEUR’ün komuta devir teslim törenine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) de davet edilmesinin iyi niyetle izahı mümkün olmayan büyük bir gaflet olduğunu açıkladı.Aksoy, SACEUR’ün komuta devir teslim törenine GKRY’nin davet edilmesi ile ilgili bir soru üzerine, "Belçika’nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında bugün (3 Mayıs) tertiplenen SACEUR’ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından diğer AB üyeleriyle beraber NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan GKRY’nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, SHAPE karargahında bugün tertiplenen SACEUR’ün komuta devir teslim törenine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) de davet edilmesinin iyi niyetle izahı mümkün olmayan büyük bir gaflet olduğunu açıkladı.
Aksoy, SACEUR’ün komuta devir teslim törenine GKRY’nin davet edilmesi ile ilgili bir soru üzerine, "Belçika’nın Mons şehrinde bulunan SHAPE karargahında bugün (3 Mayıs) tertiplenen SACEUR’ün komuta devir teslim törenine, anılan karargah tarafından diğer AB üyeleriyle beraber NATO nezdinde herhangi bir statüsü bulunmayan GKRY’nin de davet edilmesi iyi niyetle izahı mümkün olmayan, büyük bir gaflettir. SHAPE karargahının kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu sağduyudan uzak davranışı kınıyoruz. Anılan karargahın Türkiye dahil NATO üyelerinin siyasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hareket etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.
"Bu gelişmeden haberdar olmamız üzerine, sözkonusu devir teslim törenine ülkemizce iştirak edilmemiştir" diyen Aksoy, şunları kaydetti:
"SHAPE karargahının bu affedilemez hatayı nasıl işlediğinin açıklığa kavuşturulmasını teminen gerekli girişimler yapılmıştır. Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki işbirliğine yarar sağlamayacağı açıktır. NATO makamlarını tüm İttifak yapılarının kollektif kararlara ve iki örgüt arasındaki uzlaşılmış çerçeveye uygun biçimde davranmasını temin etmeye çağırıyoruz."

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