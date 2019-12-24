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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 00:47 | Son Güncelleme

"Yunan makamlarından, misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ettiklerini bildirdi.

Sözcü Aksoy, başkonsolosluk görevlisinin aracının dün sabah kundaklanması hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.

Olayı "vahim" olarak niteleyen Aksoy, tepkilerinin bakanlıkça Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğince Yunan makamlarına gösterildiğini, ayrıca gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulduğunu aktardı.

Yunanistan’daki Türk diplomatik personeline ve mal varlıklarına yönelik benzer olayların son yıllarda arttığına dikkati çeken Aksoy, "Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın Selanik kentinde dün sabaha karşı Türkiye'nin Başkonsolosluğunda çalışan bir diplomatın aracı kundaklanmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında aracın arka kısmı hasar görmüştü. Selanik Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy Selanik

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