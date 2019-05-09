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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: YSK'nın kararına saygı gösterilmesi gerekir

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 10:58 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu(YSK) tarafından alınan bu karara, herkesin saygı göstermesi gerekir.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu(YSK) tarafından alınan bu karara, herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ve ABD Kongre üyelerinin, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı hakkında yaptıkları açıklamaya cevap verdi. Aksoy, özgür ve demokratik seçimlerin Türkiye'nin devlet geleneğinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu bildirdi.
'KARAR, SEÇİM SONUÇLARINDAN BAĞIMSIZDIR'
Aksoy, her seçimde ulaşılan yüksek katılım oranının, halkın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koyduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır. Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir. Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır."

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