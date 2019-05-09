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Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan ABD Dışişleri Sözcüsüne cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararı 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un ve ABD Kongre üyelerinin İstanbul’da yerel seçimlerin yenilenmesine ilişkin yaptıkları açıklamalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararı 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un ve ABD Kongre üyelerinin İstanbul’da yerel seçimlerin yenilenmesine ilişkin yaptıkları açıklamalar hakkında değerlendirmede bulundu. Aksoy, özgür ve demokratik seçimlerin Türkiye’nin devlet geleneğinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “Her seçimde ulaşılan yüksek katılım oranı, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararı 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır. Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini Anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir. Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran’da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır” ifadelerini kullandı.

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