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Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan ABD’ye kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi’nde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarıları hakkındaki bir soruyu cevapladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Kongresi’nde kabul edilen tahsisatlar yasa tasarıları hakkındaki bir soruyu cevapladı. Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının ülkemiz aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’nca kabulü, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilerimizi her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünüdür. ABD Kongresi’ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD’li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz. ABD’li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının ‘müttefiklik’ kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir. F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası’ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz’deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD’nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir” dedi.

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