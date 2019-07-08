Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Kiryakos Miçotakis’a tebrik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Miçotakis’in liderliğinde hükümetin kurulmasıyla birlikte Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini temenni ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da gerçekleştirilen erken genel seçimlere ilişkin açıklamada bulundu. Erken genel seçimleri kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis’i tebrik eden Aksoy, “Sayın Miçotakis’in liderliğinde hükümetin kurulmasıyla birlikte Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini temenni ediyoruz. Bu amaçla mevcut diyalog kanallarını süratle çalıştırmak ve gündemimizdeki meseleleri ele almak için temaslarımızı en kısa zamanda başlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

