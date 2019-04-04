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Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Libya’nın batısındaki askeri hareketlilikle ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 23:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında açıklamada bulundu.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın batı bölgelerindeki askeri hareketlilik hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Libya’nın batısında bulunan bölgelerdeki askeri hareketliliğin yakından takip edildiğini belirten Aksoy, “Libya’nın batı bölgelerinde son günlerde yaşanan askeri hareketliliği yakından takip ediyoruz. Libya’daki mevcut bölünmüşlüğün ancak Libyalı aktörler arasında gerçekleştirilecek diyalog neticesinde giderilebileceğini düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında 14-16 Nisan 2019 tarihlerinde Libya’nın Ghadames şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan Ulusal Konferansı destekliyoruz. Bu konferans ülkede süregelen anlaşmazlıkların aşılması için bir fırsat teşkil etmektedir. Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna halel getirecek girişimlerden imtina edilmesi önem taşımaktadır” dedi.

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