Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun Türkiye’ye ilişkin bölümünde yer alan değerlendirmelerle ilgili, “FETÖ mensuplarını dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonunun 2019 yılı raporunun Türkiye’ye ilişkin bölümü hakkındaki bir soru üzerine raporun Türkiye ile ilgili bölümünün incelendiğini belirtti. Aksoy, “Bu rapor, dini özgürlükler konusunda ABD yönetimine tavsiyelerde bulunmak amacıyla anılan Komisyonca her yıl yayınlanmaktadır. FETÖ mensuplarını dini baskıya uğrayan Sünni Müslümanlar olarak nitelendirmesi, daha en baştan bu raporun ne denli tarafgir, gerçeklikten kopuk olduğunu ve hangi şer odaklarının etkisiyle kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Terör örgütü niteliği onlarca mahkeme kararıyla saptanmışken, FETÖ’nün ’Türk hükümeti tarafından hükümeti devirmekle suçlanan Gülen ve müritleri’ olarak tanımlanması teröre bilerek göz yummak anlamına gelmektedir. Azınlık cemaatlerinin temsilcileri tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan, ülkemizde farklı inanç gruplarının baskı altında olmaksızın yaşadıklarını beyan eden ortak bildiri ülkemizdeki dini özgürlük ortamının en güzel kanıtıdır. Rum Ortodoksları Patriği, Türkiye Ermenileri Patrik Vekili ve Türkiye Hahambaşı’nın yanısıra Süryani, Keldani, Protestan temsilcilerinin imzası bulunan söz konusu bildirinin devletimizce koordine edildiğine dair raporda yer alan mesnetsiz iddialar, raporun siyasi saiklerle yazıldığını ispatlar niteliktedir. Temsilciler Meclisine Müslüman bir temsilci seçilmesini içine sindiremeyen, İslamofobi’yle mücadelede yeterli iradeyi sergileyemeyen ve kendi dini azınlıklarına yönelik saldırıları engellemekte aciz kalan ABD yönetimi ve kongresinin Türkiye’yi eleştirmesi ise tutarsızlık göstergesidir. Terör örgütlerinin dini özgürlüklere olan tehdidinin had safhaya ulaştığı bu zor dönemde Türkiye, farklı din ve inançların barış içinde yaşadığı toplumsal yapısıyla dünyaya örnek teşkil etmektedir” dedi.

