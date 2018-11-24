HABER

Dışişleri: Suriye'de rejim ve muhalifler gözaltındaki bazı kişileri karşılıklı serbest bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, bugün muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, bugün muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın yanısıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla 'Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin' çalışma grubunun kurulduğu hatırlatılarak, "Hazırlanan bir pilot proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 24 Kasım 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Suriye’de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil eden bu uygulamanın yeni inisiyatiflerle sürdürülmesi hedeflenmektedir" denildi.

Seksi yıldız öğretmenliğe soyunduSeksi yıldız öğretmenliğe soyundu
Gökçek'ten Bahçeli'ye teşekkürGökçek'ten Bahçeli'ye teşekkür
Ak Parti'nin Rize adayı Rahmi Metin olduAk Parti'nin Rize adayı Rahmi Metin oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

DNA testi yaptırdı, çocuğu ortağından çıktı! 'Etek giy dolaş' sözünü duyunca...

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

'Deliler Fatih' filmine Almanya'da +18 sansürü

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Hadise'den derin dekolteli paylaşım!

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti adaylarında dikkat çeken ayrıntı

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

AK Parti: Cumhurbaşkanı 3 Büyükşehir'in adayını Meclis'te açıklamak istedi

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

Bahçeli açıkladı: MHP, yerel seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmayacak

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kafe' eleştirisi

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.