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Dışişleri: Türkiye, bugün de zulümden kaçan milyonlarca insana koruma sağlamakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Uluslararası Holokost Anma Günü'nün bu yıl Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Geçmişte Nazi rejimi mağduru, yüzlerce Yahudi'ye kapılarını açmış olan Türkiye, bugün de zulümden kaçan milyonlarca insana koruma sağlamaktadır" açıklamasında bulundu.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 'Uluslararası Holokost Anma Günü'nün bu yıl Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Geçmişte Nazi rejimi mağduru, yüzlerce Yahudi'ye kapılarını açmış olan Türkiye, bugün de zulümden kaçan milyonlarca insana koruma sağlamaktadır" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu 1 Kasım 2005 tarihli kararıyla, 27 Ocak gününü 'Uluslararası Holokost Anma Günü' olarak kabul ettiği bildirildi. 'Uluslararası Holokost Anma Günü' vesilesiyle, Nazi rejimi ve işbirlikçileri tarafından katledilen 6 milyon Yahudi ile Romanlar ve engelliler başta olmak üzere, hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanın saygıyla anıldığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, bu korkunç trajediden kaçmaya çalışan mağdurlara yardım eden diplomatlarımızın hatıralarını yad ediyoruz. Tarihte benzeri görülmemiş bir vahşet olan Holokost’un mağdurları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerçekleştirilen törenlerle anılmaktadır. Bu yılki anma töreni, Ankara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımları; Bakanlığımız yetkilileri, Ankara Üniversitesi Rektörü, öğretim üyeleri ve öğrencileri, kordiplomatik mensupları, Türkiye Hahambaşısı, Türk Yahudi Cemaati Başkanları ve temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirilecektir" denildi.
'NEFRET TEMELLİ SINAMALARLA KARARLILIKLA MÜCADELE EDİLMELİ'
Açıklamada, Holokost'un ortaya koyduğu acı tecrübeye rağmen, antisemitizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi’nin tüm dünyada artış göstermesinin endişe verici olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Küresel barış, güvenlik ve istikrara tehdit teşkil eden bu nefret temelli sınamalarla kararlılıkla mücadele edilmelidir. Bu anlayışla, Türkiye, Holokost’un tüm boyutlarıyla araştırılması, mağdurlarının layıkıyla anılması ve yeni nesillere öğretilmesi amacıyla kurulmuş olan Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın (IHRA) faaliyetlerine 2008 yılından bu yana gözlemci olarak katılmaktadır. Geçmişte Nazi rejimi mağduru, yüzlerce Yahudi’ye kapılarını açmış olan Türkiye, bugün de zulümden kaçan milyonlarca insana koruma sağlamaktadır. Ülkemiz; Antisemitizm, İslamofobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve her türlü aşırılığın engellenmesine yönelik çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

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