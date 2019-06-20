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Dışişleri: Uluslararası toplum mülteciler konusunda üzerine düşeni yapmıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumun mülteciler konusunda üzerine düşeni yeterince yapmadığını görüyoruz.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumun mülteciler konusunda üzerine düşeni yeterince yapmadığını görüyoruz. Ev sahibi ülkeleri ve toplumları ekonomik ve kültürel olarak zenginleştiren bu insanlara yönelik yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve ayrımcılığın da arttığına üzülerek tanık oluyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, dünyada yerlerinden edilmiş insanların sayısının her geçen gün arttığı bildirildi. Bu kişilerin önemli bir bölümünün hayatını kaybettiği, diğerlerinin ise çok güç koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Bu insanların onurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için gerekli imkânların sağlanmasının, yurtlarına güvenli şekilde geri dönmelerini temin edecek koşulların oluşturulmasının ve iltica etmelerine neden olan sorunların çözülmesinin uluslararası toplumun ortak görevi olduğuna inanıyoruz. Öte yandan, uluslararası toplumun bu konuda üzerine düşeni yeterince yapmadığını da görüyoruz. Ev sahibi ülkeleri ve toplumları ekonomik ve kültürel olarak zenginleştiren bu insanlara yönelik yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve ayrımcılığın da arttığına üzülerek tanık oluyoruz" denildi.
'TÜRKİYE 4 MİLYON MÜLTECİYE EVSAHİPLİĞİ YAPMAKTADIR'
Türkiye'nin topraklarına sığınan yaklaşık 4 milyon kişiye en iyi şekilde ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün sağlık, eğitim ve istihdam olanaklarına erişim başta olmak üzere, pek çok alanda bu kişilere sağladığımız hizmetler uluslararası topluma yol gösterici niteliktedir. Ülkemiz, mültecilerin haklarının iyileştirilmesi için uluslararası platformlarda da etkin rol oynamaktadır. Bu çerçevede, 17 Aralık 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen, hazırlıklarına aktif katkı sağladığımız Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakata uygulama aşamasında da destek vermeyi sürdüreceğiz. Türkiye, konuya verdiği önemin bir göstergesi olarak, bu mutabakat çerçevesinde 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde Cenevre’de yapılacak olan Küresel Mülteci Forumuna eş-başkanlık yapacaktır. Tüm ülkeleri ve paydaşları şimdiden foruma en üst düzeyde katılmaya ve forumda mültecilere yönelik kayda değer taahhütler açıklamaya davet ediyoruz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün dünyadaki tüm mültecilerin ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve adil yük ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinde uluslararası toplumun bu kişilerle ve onlara ev sahipliği yapan ülkelerle daha etkin şekilde dayanışma göstermesine vesile olmasını diliyoruz."

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