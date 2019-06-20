Dışişleri: Uluslararası toplum mülteciler konusunda üzerine düşeni yapmıyor

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumun mülteciler konusunda üzerine düşeni yeterince yapmadığını görüyoruz. Ev sahibi ülkeleri ve toplumları ekonomik ve kültürel olarak zenginleştiren bu insanlara yönelik yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve ayrımcılığın da arttığına üzülerek tanık oluyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, '20 Haziran Dünya Mülteciler Günü' nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, dünyada yerlerinden edilmiş insanların sayısının her geçen gün arttığı bildirildi. Bu kişilerin önemli bir bölümünün hayatını kaybettiği, diğerlerinin ise çok güç koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Bu insanların onurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için gerekli imkânların sağlanmasının, yurtlarına güvenli şekilde geri dönmelerini temin edecek koşulların oluşturulmasının ve iltica etmelerine neden olan sorunların çözülmesinin uluslararası toplumun ortak görevi olduğuna inanıyoruz. Öte yandan, uluslararası toplumun bu konuda üzerine düşeni yeterince yapmadığını da görüyoruz. Ev sahibi ülkeleri ve toplumları ekonomik ve kültürel olarak zenginleştiren bu insanlara yönelik yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve ayrımcılığın da arttığına üzülerek tanık oluyoruz" denildi.