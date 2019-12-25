Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları sözleşmeli 64 personel alacak

Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı toplam 64 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Son 2 yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3

puanının yüzde 70'i ile son 5 yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi

Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen

sınavlarda alınan puanın YDS'deki karşılığının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak

yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puan alandan başlanarak ilan edilen her pozisyonunun 10 katına kadar aday 10-21 Şubat tarihleri arasında

gerçekleştirilecek olan sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70, yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.