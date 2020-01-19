HABER
  4. Dışişleri: Yemen'deki saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri: Yemen'deki saldırıyı kınıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen, 70 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen, 70 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Tüm tarafların insani krize son verilmesine odaklanması gerektiği Yemen’de gerilimi tırmandıracak ve çatışma ortamını daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınılması ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına tam destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdiKocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’deCumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de
MHP MYK üyesi Alperen: "Cumhur İttifakı tankların üzerinde kuruldu"MHP MYK üyesi Alperen: "Cumhur İttifakı tankların üzerinde kuruldu"

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

Fatih Erbakan: 16 Ocak büyük tesadüf

CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı

İl Başkanı ve 24 yönetici görevden alındı

Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması: Çok önemli şeyler var…

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Berlin ziyareti açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.