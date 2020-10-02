Dışişleri: Zirve kararı gerçeklerden kopuk

AB’nin yaptırım söylemleriyle bir yere varamayacağı belirtilirken alınan bazı kararlar "gerçekten kopuk" diye eleştirildi.Brüksel'de dün başlayan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Türkiye ilişkin alınan kararlara Ankara’dan "gerçeklerden kopuk" tepkisi geldi.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, alınan kararlar için "bir yandan bazı AB ülkeleri ülkemizle ilişkileri geliştirmek isterken, diğer yandan Yunan-Rum ikilisinin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl rehin aldığının örneği" yorumu yapıldı.

Açıklamada, istikşafı görüşmelere yeniden başlanması kararına atıf yapılmasının olumlu olduğu dile getirilirken "Ancak bu görüşmeler sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması değil, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tüm sorunların çözülmesine matuftur" denildi.

"Hidrokarbon faaliyetlerine devam edilecek"

Zirve kararlarında Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunulmamasının ve iki taraf arasında hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hakça gelir paylaşımından bahsedilmemesini eleştiren açıklamada, "(Bu) AB’nin Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir" yorumu yapıldı.