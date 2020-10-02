Dışişleri'nden AB Kararlarına Yanıt

AB Liderler Zirvesi sonrası Türkiye’ye yönelik yapılan açıklamalara Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlık açıklamasında “Türkiye’yle ilgili alınan kararların olumlu unsurlar içerdiği ancak birçok bölümün de gerçeklerden kopuk olduğu” ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Metin, bir yandan bazı AB ülkeleri ülkemizle ilişkileri geliştirmek isterken, diğer yandan Yunan-Rum ikilisinin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl rehin aldığının örneğidir. Metinde, istikşafi görüşmelere yeniden başlanması kararına atıf yapılması olumludur. Ancak bu görüşmeler sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması değil, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tüm sorunların çözülmesine matuftur” denildi.

Kıbrıs Türkleri vurgusu

Bakanlık açıklamasında Kıbrıs konusunda değindi ve AB’nin açıklamasında Kıbrıs Türklerinden bahsedilmemesini eleştirdi. Açıklamada “Zirve kararlarında yine Kıbrıs Türklerine hiçbir atıfta bulunulmaması ve iki taraf arasında hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hakça gelir paylaşımından bahsedilmemesi, AB’nin Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Evvelce de defaatle açıkladığımız üzere, Kıbrıs meselesi çözülene kadar, Kıbrıs Rumlarının muhatabı, Türkiye değil Kıbrıs Türkleridir. Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin olmadığı bir ortamda, onları temsil etmeyen GKRY ile deniz sınırlarını müzakere etmesi sözkonusu olamaz. Bu ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olabilir. Onun için AB’nin Türkiye’ye değil, Kıbrıs Rumlarına Kıbrıs Türkleriyle görüşme yapmak için çağrıda bulunması gerekir. Zira Ada’daki iki taraf, ayrı ayrı yürüttükleri hidrokarbon faaliyetlerini koordine etmek, hakça gelir paylaşımı dahil bir işbirliği mekanizması kurmak için biran önce biraraya getirilmelidir. Bu sağlanmadığı sürece Kıbrıs Türk tarafı, TPAO aracılığıyla yürüttüğü hidrokarbon faaliyetlerine devam edecektir. Zirve kararlarında AB’nin Kıbrıs meselesinin çözümü konusundaki ifadelerin 2004 ve 2017 tarihleri unutturularak GKRY tarafından dikte ettirildiği anlaşılmaktadır. Oysa GKRY’nin ne iktidarı ne de refahı Kıbrıs Türkleriyle paylaşmak niyeti vardır. AB’nin bu gerçeği söylemesi de GKRY’nin üyeliği nedeniyle mümkün değildir. Onun için AB Kıbrıs meselesinin çözümü konusunda dürüst ve tarafsız bir rol oynayamaz. Zirve kararlarında ülkemizin hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmak için attığı adımların yasadışı olarak nitelendirilmeye ve yaptırım söyleminin kullanılmaya devam edilmesi de yapıcı bir söylem değildir. AB bu söylemle bir yere varamayacağını artık anlamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı AB açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu Akdeniz Konferansı toplanması çağrısına yapılan atıfın olumlu değerlendirildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca Türkiye’nin diyalogtan yana olduğu vurgulanırken Türkiye’nin vize serbestisi konusundaki beklentisi de dile getirildi.

