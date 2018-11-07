Dışişleri'nden ABD' nin PKK'lı teröristlerle ilgili kararına açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'lı 3 terör elebaşının kimlik ve yerleri karşılığında 12 milyon dolar para ödülü koymasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaptı. Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz" dedi.
Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz.Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz."
Haber: ANKARA,(DHA)
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