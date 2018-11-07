HABER

Dışişleri'nden ABD' nin PKK'lı teröristlerle ilgili kararına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 08:12 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'lı 3 terör elebaşının kimlik ve yerleri karşılığında 12 milyon dolar para ödülü koymasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'lı 3 terör elebaşının kimlik ve yerleri karşılığında 12 milyon dolar para ödülü koymasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yazılı açıklama yaptı. Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz" dedi.
Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz.Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz."

Haber: ANKARA,(DHA)

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
D-100'de kamyon devrildi, Edirne istikameti trafiğe kapandıD-100'de kamyon devrildi, Edirne istikameti trafiğe kapandı
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durduBeylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

Osmaniye'de ortaya çıktı! Yüzü insan gibi

ABD Kongre ara seçimleri sonucu belli oldu mu? Trump'ın zor saatleri....

ABD Kongre ara seçimleri sonucu belli oldu mu? Trump'ın zor saatleri....

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

Meclisi karıştıran oylama! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi!

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Akaryakıt istasyonunda kanlı infaz! Sırtına bıçağı saplayıp kaçtı

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktor rezaleti! Freud kitaplarıyla kadınları tuzağına düşürdü

Doktor rezaleti! Freud kitaplarıyla kadınları tuzağına düşürdü

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepki

ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepki

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Su borusu patladı, 12 ev sular altında kaldı

Su borusu patladı, 12 ev sular altında kaldı

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.