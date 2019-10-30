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Dışişleri’nden ABD Temsilciler Meclisinin kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 01:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, “ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen ‘Ermeni Soykırımı konusunda ABD’nin Tutumunu Teyit’ başlıklı, Temsilciler Meclisi’nin hissiyatını yansıtan kararı reddediyoruz” dedi.Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Ermeni Soykırımı konulu kararın hukuki dayanağının bulunmadığı belirtildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen “Ermeni Soykırımı konusunda ABD’nin Tutumunu Teyit” başlıklı, Temsilciler Meclisi’nin hissiyatını yansıtan H.Res.296 sayılı kararı reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, “ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen ‘Ermeni Soykırımı konusunda ABD’nin Tutumunu Teyit’ başlıklı, Temsilciler Meclisi’nin hissiyatını yansıtan kararı reddediyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Ermeni Soykırımı konulu kararın hukuki dayanağının bulunmadığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD Temsilciler Meclisi’nce bugün kabul edilen “Ermeni Soykırımı konusunda ABD’nin Tutumunu Teyit” başlıklı, Temsilciler Meclisi’nin hissiyatını yansıtan H.Res.296 sayılı kararı reddediyoruz. İç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Barış Pınarı Harekatımızı engelleyemeyerek hüsrana uğrayanlar ülkemizden bu yolla intikam alacaklarını sanıyorlarsa yanılmaktadırlar. Zira bu kararın Türk Hükümeti ve Halkı nezdinde hiçbir geçerliliği ve hükmü bulunmamaktadır. Esasen bu kararın yasal bağlayıcılığı da yoktur. ABD’deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye yönelik siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam da taşımamaktadır.
“Karar ABD hukukuna ve Uluslararası Hukuka aykırı”
Dışişleri’nden yapılan açıklamanın devamında, Tarihin, meclislerin siyasi hissiyatına göre şekillendirilmeye çalışılmasından daha vahim bir yanılgının olmadığının altı çizilerek, “Karar, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi hükümleriyle bağdaşmayacak şekilde soykırım isnadında bulunması hasebiyle ABD hukukuna ve uluslararası hukuka da aykırıdır. Uluslararası hukukta 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlayan bir karar bulunmamaktadır. Aksine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konunun meşru bir tartışma konusu olduğunu hükme bağlamıştır. Söz konusu dönemde vuku bulan gelişmeler siyasetin değil tarih biliminin alanıdır” ifadeleri yer aldı.
“Ermenistan, Ortak Tarih Komisyonu’nun kurulması teklifini reddetti”
Türkiye’nin “Ortak Tarih Komisyonu” kurulması yönünde 2005 yılında yapmış olduğu önerinin Ermenistan tarafından reddedildiği hatırlatan Bakanlık, açıklamasında, “Uluslararası ve bölgesel güvenlik bakımından fevkalade hassas bir dönemde alınan, Türkiye ve ABD ilişkilerini zora sokmaya yönelik bu kararın ABD’nin ulusal çıkarlarına verdiği ve vereceği zararların takdiri Amerikalı siyasetçi ve yöneticiler ile ABD halkınındır. Öte yandan, ABD Yönetimi’nin 1915 olayları konusundaki tutumunda bir değişiklik olmaması da not edilmiştir. Şüphesiz bu karar ABD Temsilciler Meclisi’nin saygınlığına gölge düşürdüğü gibi, Türkiye kamuoyundaki ABD algısına da olumsuz yansıyacaktır. Türkiye ve ABD arasındaki müttefiklik bağının ve dostane ilişkilerin devamına destek veren Amerikalı dostlarımızın bu vahim hatayı sorgulayacaklarına ve sorumlularının ABD halkının vicdanında yargılanacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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