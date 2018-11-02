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Dışişleri'nden ABD'li Bakanlara uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li Bakanlara uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "ABD Hazine Bakanlığı'nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li Bakanlara uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "ABD Hazine Bakanlığı'nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen'e uygulanan; Türkiye'ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adıgeçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’li Bakanlara uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele etmiştik. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararı almıştık.
ABD Hazine Bakanlığı’nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan; Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adıgeçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır."

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