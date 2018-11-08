Dışişleri'nden ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

ANKARA (DHA)

