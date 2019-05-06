HABER

Dışişleri’nden ABD’ye cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın gerçeklerden kopuk olduğunu bildirdi.Dışişleri Bakanlığından, konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:“Türkiye, Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığına ilişkin tutumunu 2004’ten bu yana açık şekilde ortaya koymuştur.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın gerçeklerden kopuk olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından, konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Türkiye, Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığına ilişkin tutumunu 2004’ten bu yana açık şekilde ortaya koymuştur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) bölge ülkeleri ile bu tarihten itibaren yaptığı MEB sınırlandırma anlaşmalarının hem bizim, hem de Kıbrıs Türkleri için geçerli olmadığı, bunların bir tanesinin de ülkemizin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiği zamanında ilgili ülkelerin ve uluslararası toplumun dikkatine getirilmişti. Aynı şekilde Türkiye bölgedeki Kıta Sahanlığını da uluslararası topluma duyurmuş ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirmiştir. Bölgede, tüm ilgili kıyıdaşlar arasında uluslararası hukuk kuralları uyarınca hakkaniyete dayalı sınırlandırma anlaşmaları henüz tamamlanmamıştır. Hal böyle iken, üçüncü tarafların kendilerini adeta uluslararası mahkeme yerine koyarak deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye çalışmaları kabul edilemez. Bu anlamda, ABD’nin, Rumların ‘hak iddia ettiğini söylediği’ bir alana yönelik geçerli sınırlandırma anlaşması varmış gibi Türkiye’ye çağrıda bulunması, ne yapıcı ne de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşımdır. Sondaj ve sismik gemilerimizin, kıta sahanlığımızda, Hükümetimizin 2009 ve 2012 yıllarında TP’ye verdiği ruhsat sahalarında arama ve sondaj faaliyetleri kararlılıkla devam edecektir. Aynı şekilde Rum tarafı Ada’nın eşit ortağı Kıbrıs Türklerini, hidrokarbon kaynakları konusunda karar alma mekanizmalarına dahil etmedikçe veya tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sona erdirmedikçe, Türkiye Kıbrıs Türklerinin de kıta sahanlığı haklarını korumayı sürdürecektir.”

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali
Simülasyon aracında kaza anını yaşadılarSimülasyon aracında kaza anını yaşadılar
ESOGÜ’den köy okulunu kardeşlik eliESOGÜ’den köy okulunu kardeşlik eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

Yaza merhaba partisinde korkutan anlar! Sahne böyle devrildi

Son dakika Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.