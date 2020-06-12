Dışişlerinden ABD'ye "Metin Topuz" açıklaması

Sözcü Aksoy, Metin Topuz'un 7 gün içinde kararı istinaf etme hakkının bulunduğunu belirterek, "Esasen Metin Topuz, ABD'nin ülkemizdeki temsilciliklerinde çalışan tek 'FETÖ' iltisaklı kişi değildir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kara Harp Okulu'ndan ilişiği kesilen ve 2018 yılı Ekim ayında ABD Büyükelçiliği'nde çalışmaya başlayan Arif Yalçın isimli şahıs da 'FETÖ/PDY' bağlantısı nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne nakledilmiştir. Bu durum FETÖ'cülerin sadece devlet kurumlarına değil, Türkiye'deki ABD misyonlarına da sızdığını ya da sızdırıldığını göstermektedir" dedi.

ABD'ye "desek" eliştirisi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'nin, darbenin baş sorumlusu olarak gördüğü ve halen ABD'de yaşayan Fethullah Gülen ve adamlarının iadesini talep ettiğini kaydeden Aksoy, bu talebin yerine getirilmediğini söyledi. ABD’nin Gülen yapılanmasına "duyarsız yaklaşımını" olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bu yaklaşımları neticesinde ABD’nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz" dedi.

Açıklamasında, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir ve Türk yargısı bağımsızdır" diyen Aksoy, "ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya, ayrıca Türkiye'deki bağımsız yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz. Kendilerini demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunucusu ve sahibi konumunda gören müttefiklerimizin konu Türkiye ve insanlık düşmanı terör örgütleri olunca bu temel ilkeleri yok sayması düşündürücüdür" ifadelerini kullandı.