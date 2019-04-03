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Dışişlerinden ABD'ye "yerel seçim" yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 01:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur.” ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino’nun yerel seçimlere ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, 31 Mart yerel seçimlerinin de demokratik ve şeffaf bir ortamda, barış ve huzur içinde gerçekleştiğini kaydeden Aksoy, “Seçmen iradesinin tam olarak sandık sonuçlarına yansıması esastır ve bu çerçevede gösterilen hukuki ve demokratik mücadeleye herkes saygı göstermelidir.” vurgusu yaptı.

Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Seçimlerin meşruiyet kaynağı halkın iradesidir. Bu iradenin sandıkta ne şekilde tecelli ettiğini tespit edecek, itiraz süreçlerini değerlendirecek ve sonuçlandıracak olan da Yüksek Seçim Kuruludur. Hiçbir ülkenin, hukuk ve demokrasiden uzak şekilde başka bir ülkenin seçim sonuçlarına müdahale etme ve kendisini sonuçların meşruiyet kaynağı olarak görme yetkisi yoktur.

Antidemokratik yaklaşım ve alışkanlıklar hiçbir şekilde Türkiye’nin demokratik olgunluğunu gölgeleyemez. Türk halkı 31 Mart yerel seçimlerinde yüksek katılım oranı ile demokrasiye olan bağlılığını ortaya koymuştur. Öte yandan, Türk halkının istikrar ve güvenden yana tercihi de sandıktan çıkan sonuçlarla tescillenmiştir.”

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ABD Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy Robert Palladino

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