Dışişleri’nden Afganistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı Afganistan’ın Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir’de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Afganistan’ın Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir’de gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik güçleri mensubunun hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtilerek, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

