HABER

Dışişleri'nden Afganistan'daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı tarafından Afganistan'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Sözkonusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.  Dışişleri Bakanlığı tarafından Afganistan'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Afganistan'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide bugün Cuma Namazı sırasında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Afganistan'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Sözkonusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Afganistan'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Afganistan'ın Khost Vilayetinin Mandozai ilçesindeki Ulusal Ordu karargâhındaki bir camide bugün Cuma Namazı sırasında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenildi. Sözkonusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

ANKARA (DHA)

PARTNERAyakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek! Ayakkabı tutkunları bu indirim fırsatına çok sevinecek!
Okulda öğretmene şiddet: 1 gözlatıOkulda öğretmene şiddet: 1 gözlatı
Ardahan'da öğrencilere 5 bin 'Beşiktaş' forması dağıtıldıArdahan'da öğrencilere 5 bin 'Beşiktaş' forması dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

Öğrencileri darp edip paralarını aldığı iddia edilen polis tutuklandı

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Çarpıcı uyarı: ABD, S-400 sevkiyatını bozmak için provokasyon yapabilir

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

Öğretmenler günü mesajları, sözleri ve şiirleri - 24 Kasım resimli öğretmenler günü mesajları 2018

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.