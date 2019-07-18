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Dışişleri’nden Afganistan’daki terör saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 22:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kandahar şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kandahar şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Afganistan’ın Kandahar şehrinde Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı terör saldırısında aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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