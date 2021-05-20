Dışişleri'nden AP'nin ülkücü hareketi izleme çağrısına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosu (AP) 2019-2020 Türkiye Raporu'nda, AP'nin Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelere ülkücü hareketi AB terör örgütleri listesine ekleme olasılığını araştırma, derneklerini yasaklama ve faaliyetlerini yakından izleme çağrısı hakkında yöneltilen soruya yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Bilgiç, "Söz konusu yazım, ifade ve fikir özgürlüğünün savunucusu olması gereken Avrupa Parlamentosu'nun (AP) nasıl bir çelişki ve önyargı içinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Bazı AB üye ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü altında terör örgütü PKK/PYD/YPG ve FETÖ uzantısı derneklerin faaliyetlerine müsamaha edilirken, ülkemizdeki köklü siyasi bir partiyle ilişkili olduğu belirtilerek yasal bir hareketin AB terör örgütleri listesine eklenmesi için çağrıda bulunmak ve bulundukları ülkelerde yasal olarak faaliyet gösteren derneklerini yasaklamayı önermek ancak bir akıl tutulması ile açıklanabilir." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Türkiye'deki milliyetçilik anlayışının "Batı siyasi jargoununa ait olan ırkçılık ve faşizm" ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.