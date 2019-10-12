Dışişleri’nden Arap Ligi Genel Sekreterine cevap

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye’de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Arap Ligi toplantısında Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin kullanılan ifadeler hakkında sorulan soruya, "PYD/YPG/PKK terör örgütünün etnik temizlik politikasının ve insanlığa karşı işlediği suçların ilk ve en büyük mağduru Suriyeli Araplar olmuştur. Yüzbinlerce Arap, PYD/YPG/PKK tarafından Fırat’ın doğusundaki evlerinden ve topraklarından sürülmüştür. Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye’de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir" cevabını verdi.