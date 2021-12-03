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Dışişleri'nden Avrupa Konseyi'ne Kavala tepkisi

03.12.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala konusunda Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü başlatmak için aldığı ara karar Ankara'nın tepkisini çekti.

Dışişleri, "Avrupa Konseyi kendi itibarını zedeliyor" açıklaması yaptı.Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymadığı gerekçesiyle Türkiye'ye karşı "ihlal prosedürü" başlatma yönünde aldığı ara karar, Türkiye'nin tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı ilkesi uyarınca AK'yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.

Dışişleri açıklamasında "Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yürütülen yargı sürecine saygı ve güven duymalıdır" ifadelerine yer verildi.

"Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincindedir" diyen Dışişleri, Türkiye'nin bu yıl içinde 128, bugüne kadar ise toplam 3 bin 674 AİHM kararını uyguladığını ifade etti.

"AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi’nin gündeminde halen çok sayıda karar bulunmaktadır" diyen Dışişleri Bakanlığı "Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, özellikle Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını tutarsız bir yaklaşım olarak görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemindeki mevcut mekanizmaların hukuki ve adil bir anlayışa göre değil de, siyasi mülahazalar üzerinden belirli ülkeler aleyhinde işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi'nin kendi itibarını zedelemektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele almalıdır" denildi.

19 Ocak'a kadar süre

Avrupa Konseyi'nin icra organı olan Bakanlar Komitesi dün Strasbourg'da yapılan oylamayla Türkiye'ye karşı "ihlal prosedürü" başlatacağı yönünde bir ara karar almıştı. Konseye üye 47 devletin daimi temsilcilerinin çoğu prosedür lehinde oy kullandı. Karara göre Ankara'ya AİHM'nin Kavala kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için 19 Ocak'a kadar süre verildi. İlk etapta 12 Ocak olarak belirlenen bu sürenin, bir sonraki Kavala duruşmasının 17 Ocak tarihinde olması nedeniyle bir hafta ertelendiği belirtiliyor.

Kavala'nın AİHM kararı uyarınca tahliye edilmesi halinde ihlal prosedüründen vazgeçilmesi gündeme gelecek. Aksi halde Bakanlar Komitesi 2 Şubat tarihli toplantısında Kavala konusunu tekrar gündeme alacak ve ihlal prosedürü için AİHM'ye resmen başvurduğunu ilan edecek.

AİHM 10 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı kararında Osman Kavala'nın "hukuk dışı nedenlerle ve susturulmak için hapiste tutulduğu" sonucuna varmış ve bu ihlalin ortadan kaldırılması için "derhal tahliye edilmesi" gerektiğine hükmetmişti.

DW / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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