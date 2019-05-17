HABER

Dışişleri'nden Avusturya'ya 'başörtüsü yasağı' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 18:23 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Avusturya'da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesine tepki gösterilerek, "Kanun tasarısının kabul edilmesi, özgürlükler alanında söz konusu ülkenin kaygı verici uygulamalarının son örneği olmuştur" denildi.  Dışişleri Bakanlığı tarafından Avusturya'da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesi hakkında yazılı açıklama yapıldı. Kanun tasarısının kabul edilmesinin, özgürlükler alanında Avusturya'nın kaygı verici uygulamalarının son örneğini oluşturduğu kaydedilerek, "Koalisyon partilerinin oylarıyla kabul edilen yasa tasarısında Yahudilerin kipası ve Sihlerin patkasının yasaktan muaf tutulduğuna dair bir maddenin yer alması dikkat çekicidir" denildi.  Açıklamada, Avusturya'da kabul edilen yasanın, Müslümanları diğer dini gruplardan daha farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni örneği olduğu beliritlerek, şunlar kaydedildi:  "Kadın veya çocuk haklarının korunmasıyla yakından uzaktan ilişkisi olmayan bu yasa, din özgürlüğüne aykırı olduğu gibi, çocukların eğitim özgürlüğüne de bir engel teşkil etmektedir.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Avusturya'da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesine tepki gösterilerek, "Kanun tasarısının kabul edilmesi, özgürlükler alanında söz konusu ülkenin kaygı verici uygulamalarının son örneği olmuştur" denildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından Avusturya'da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesi hakkında yazılı açıklama yapıldı. Kanun tasarısının kabul edilmesinin, özgürlükler alanında Avusturya'nın kaygı verici uygulamalarının son örneğini oluşturduğu kaydedilerek, "Koalisyon partilerinin oylarıyla kabul edilen yasa tasarısında Yahudilerin kipası ve Sihlerin patkasının yasaktan muaf tutulduğuna dair bir maddenin yer alması dikkat çekicidir" denildi.
Açıklamada, Avusturya'da kabul edilen yasanın, Müslümanları diğer dini gruplardan daha farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni örneği olduğu beliritlerek, şunlar kaydedildi:
"Kadın veya çocuk haklarının korunmasıyla yakından uzaktan ilişkisi olmayan bu yasa, din özgürlüğüne aykırı olduğu gibi, çocukların eğitim özgürlüğüne de bir engel teşkil etmektedir. Yasanın kabul edilmesinin entegrasyon çabalarına da bir katkısı olmayacağı açıktır. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının manevi ikliminde din özgürlüğüne yapılan bu müdahalenin hem Avusturya’da yaşayan Türk toplumu ve Müslümanları hem de ülkemiz dahil olmak üzere evrensel değerlere inananlar tarafından kabul ve tasvip edilmesi mümkün değildir. İslam ve yabancı düşmanlığının, Avusturya başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan Müslüman ve Türk toplumu için artık sistematik ve kurumsal bir hâl alması düşündürücü ve kaygı vericidir. Avusturya makamlarının ayırımcı bir şekilde dini özgürlüklere müdahale yerine, İslam ve yabancı karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almalarında fayda olacağı düşünülmektedir."

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
YSK, Palu Belediye Başkanı Ünalan’ın mazbatası iptal ettiYSK, Palu Belediye Başkanı Ünalan’ın mazbatası iptal etti
Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

En Çok Okunan Haberler

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

İYİ Parti, Samsun'daki devlet törenine katılmayacak

İYİ Parti kararını verdi! İşte o açıklama...

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.