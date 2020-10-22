Dışişleri’nden Berlin’deki cami baskınına kınama

C. Dışişleri Bakanlığı, Berlin’deki bir camiye polis baskını düzenlenmesini kınadı. Kreuzberg ilçesindeki Mevlana Camisi, devletin korona yardımlarından haksız yere faydalanmakla suçlanıyor.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne polis baskını düzenlenmesini kınayan bir açıklama yayınladı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından kamuoyu ile paylaşılan mesajda, "Berlin’deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır" ifadesi kullanılarak, "Cemaatin sabah namazı için toplandığı sırada mali konuda yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek, çok sayıda polisle camiye baskın yapılması asla kabul edilemez" denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmalarının ve ibadethaneyi kirletmelerinin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceği" vurgulanırken, "Bu baskın sadece Mevlana Camisi'ndeki cemaate karşı değil, aynı zamanda, Müslüman topluma karşı yapılmış, izahı mümkün olmayan bir harekettir" denildi.