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Dışişleri'nden BM Libya özel temsilcisinin çağrısına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

 DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame’nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı, çatışmalara ara verilmesi çağrısını desteklediklerini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame’nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı, çatışmalara ara verilmesi çağrısını desteklediklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame’nin Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı çatışmalara ara verilmesi çağrısını destekliyoruz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin insani mülahazalarla bu çağrıyı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilcisi’nin çabalarına destek veren Türkiye, tüm uluslararası camianın da bu hususta ortak tutum ve kararlılık sergilemesini beklemektedir" denildi.

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