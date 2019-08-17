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Dışişleri’nden BM’ye ’Keşmir’ çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

Türkiye, Birleşmiş Milletler’e Cemmu Keşmir sorununun çözümü için daha aktif rol oynaması çağrısında bulundu.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cammu Keşmir konusunda BMGK’de dün "Hindistan-Pakistan" başlığıyla düzenlenen istişarelerin, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomasinin öne çıkarılması bakımından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Türkiye, Birleşmiş Milletler’e Cemmu Keşmir sorununun çözümü için daha aktif rol oynaması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cammu Keşmir konusunda BMGK’de dün "Hindistan-Pakistan" başlığıyla düzenlenen istişarelerin, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomasinin öne çıkarılması bakımından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM’nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Sorunun bundan sonra da ilgili taraflar arasında uluslararası hukuk temelinde ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temennimizi yineliyor, itidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."

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