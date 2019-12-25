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  4. Dışişleri’nden Burkina Faso’daki terör saldırısına kınama

Dışişleri’nden Burkina Faso’daki terör saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 17:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’da yaşanan terör saldırısını kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’da meydana gelen terör saldırısı kınanarak, "Burkina Faso’nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda’da sivillere ve askeri birliklere yönelik olarak 24 Aralık gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’da yaşanan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso’da meydana gelen terör saldırısı kınanarak, "Burkina Faso’nun kuzeyindeki Soum bölgesinde yer alan Arbinda’da sivillere ve askeri birliklere yönelik olarak 24 Aralık gecesi gerçekleştirilen terör saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

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