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Dışişlerinden, ’Çekya Cumhurbaşkanının Türkiye aleyhindeki sözlerine’ tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "DEAŞ’la mücadelede en ön safta yer almış, askerini doğrudan sahaya sürmüş, şehitler vermiş bir ülkeye yöneltilen bu türü asılsız iddialar aslında iftira sahibinin acizliğini göstermektedir" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’ın Türkiye aleyhindeki ifadelerine tepki göstererek, "Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın ülkemizi hedef almaya devam eden, yalan ve iftira dolu beyanlarını sürdürdüğü esefle görülmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "DEAŞ’la mücadelede en ön safta yer almış, askerini doğrudan sahaya sürmüş, şehitler vermiş bir ülkeye yöneltilen bu türü asılsız iddialar aslında iftira sahibinin acizliğini göstermektedir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman’ın Türkiye aleyhindeki ifadelerine tepki göstererek, "Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın ülkemizi hedef almaya devam eden, yalan ve iftira dolu beyanlarını sürdürdüğü esefle görülmektedir. Bu gerçek dışı beyanların, yalnızca bilgi eksikliğine ve sığ bir bakış açısına dayandırılamayacağı aşikardır. Bu mesnetsiz iftiraların ısrarla sürdürülmesi art niyetli bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu durum, adı geçenin işgal ettiği makamın ağırlığına yakışmadığı gibi, temsil ettiği dost Çek halkı açısından da talihsiz bir tablo oluşturmaktadır. DEAŞ’la mücadelede en ön safta yer almış, askerini doğrudan sahaya sürmüş, şehitler vermiş bir ülkeye yöneltilen bu türü asılsız iddialar aslında iftira sahibinin acizliğini göstermektedir. Bu mücadelenin ön saflarında yer alamayanların uzaktan iftira atarak ve ahkam keserek ülkemizi hedef almaları ise utanç vericidir. DEAŞ’a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkemizi akıl ve izan yoksunu açıklamalarla karalamaya çalışmaya kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullandı.

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